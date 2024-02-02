'Dilber' performansıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü'den gönderme

İnci Taneleri dizisindeki Dilber rolü ve pavyon dansıyla günlerdir konuşulan ve vatandaşları ikiye bölen Hazar Ergüçlü, "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" diyerek gönderme yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 10:44
'Dilber' performansıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü'den gönderme
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Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Dilber dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri adından söz ettiriyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizide pavyon dansçısı Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü, performansıyla akım haline gelirken eleştiriler de beraberinde geldi. Ergüçlü de gelen eleştirilere bir göndermeyle karşılık verdi.


Günlerdir dansı ve performansıyla gündemden düşmeyen Hazar Ergüçlü, diziden kareleri Instagram hesabından yayınlayarak "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" ifadelerini kullandı.

Ergüçlü, paylaşımındaki yorumu kısa süre içinde sildi.



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