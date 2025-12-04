Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan 11. Yargı Paketi, kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklar arasında yer aldı. Peki, İnfaz düzenlemesi hangi suç türlerini kapsıyor? İnfaz düzenlemesinde suç kapsamı değişecek mi?

İNFAZ DÜZENLEMESİNİN NEDİR?

11. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmeleri devam ediyor. Kanun teklifinde yer alan İnfaz Düzenlemesi ise kamuoyunda en çok tartışılan maddelerin başında geliyor.

Teklifin 27. maddesi, pandemi döneminde ortaya çıkan “aynı suçu işleyip farklı infaza tabi olma” eşitsizliğini gidermeyi amaçlıyor. 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar için 3 yıl erken denetimli serbestlik / açık cezaevi hakkı getiriliyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİ NEYİ AMAÇLIYOR?

Pandemi döneminde yürürlüğe giren infaz düzenlemesi, yalnızca cezaevinde bulunan hükümlüleri kapsadığı için binlerce kişi aynı suçu işlemesine rağmen “infaz eşitsizliğine” maruz kalmıştı. Yeni teklif, o dönemdeki bu eşitsizliği gidermek için cezaevinde bulunma şartını kaldırıyor ve suçun türüne değil suç tarihine göre eşit infaz hakkı tanıyor.

Teknik anlamda infaz rejiminin eşitlenmesi olarak değerlendirilecek düzenleme ile ilk etapta yaklaşık 55 bin, süreç içinde 100 bin dolayında mahkûmun düzenlemeden yararlanabileceği öngörülüyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİ HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK?

Teklif, Meclis'e sunulduğu andan itibaren kapsam tartışmaları başladı. En güçlü itiraz; cinsel suçlar, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı gibi suçların düzenleme kapsamında olması yönünde geldi. Bu itiraz komisyon görüşmeleri esnasında da yoğun olarak dile getirildi. Milletvekilleri, bu suçlarda erken tahliye algısının toplumsal adalet duygusunu zedeleyeceğini belirterek kapsamın daraltılmasını istedi.

Ancak bu konuda teknik bir açmaz var: Pandemi dönemine ilişkin ilk infaz düzenlemesi, bu suçları kapsayarak yürürlüğe girmişti. Yalnızca terör ve örgütlü suçlar kapsam dışıydı. Bu nedenle kapsam daraltılırsa bu kez “geriye dönük yeni bir infaz eşitsizliği” doğacağı uyarısı yapılıyor.