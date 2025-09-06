İnfaz Koruma Memuru sonuçları açıklandı mı? İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.09.2025 12:08:00
Haber Merkezi
Adalet Bakanlığı İKM 3500 personel alımı sonuçlarında son durum, gardiyanlık mesleği için başvurularını yapan adayların gündeminde yer alıyor. Peki, İnfaz Koruma Memuru (gardiyanlık) sonuçları açıklandı mı? İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı bünyesinde 2025 yılında yapılacak personel alımlarına ilişkin süreç tüm hızıyla devam ederken gözler sonuç ekranına çevrildi. Peki, İnfaz Koruma Memuru (gardiyanlık) sonuçları açıklandı mı? İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların sona ermesiyle birlikte adaylar için en kritik aşama sözlü mülakat ve uygulama sınavı sonuçlarının ilan edilmesi olacak. Adalet Bakanlığı’nın geçmiş dönem alım süreçleri incelendiğinde, sonuçların genellikle başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra yaklaşık 1 ila 2 ay içerisinde açıklandığı görülüyor.

İKM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlar açıklandığında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi "pgm.adalet.gov.tr" üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabilecek. Ayrıca duyurular, bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşılacak.Sonuçlar nereden öğrenilecek?

