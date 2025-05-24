İnfaz yasası teklifi Meclis’e geliyor: Makyajlanmış ‘genel af’

AKP’nin infazla ilgili yasa teklifinin pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunması, ardından da iki gün içinde Adalet Komisyonu’nda görüşülerek Genel Kurul’a getirilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin siyasi partiler arasında fikir birliği sağlandığı iddia edildi. Ancak İYİ Parti kurmayları yasaya ilişkin tavırlarının net olduğunu ifade ederek “Bir gafletin içine düşmeyiz” dedi.

Terör örgütü PKK’nın fesih süreci kapsamında AKP’nin infazla ilgili yasa teklifine yönelik yoğun mesai sürüyor. Teklifin pazartesi günü Meclis Başkanlığı’na sunulacağı, ardından da iki gün içinde Adalet Komisyonu’nda görüşülerek Genel Kurul’a getirilmesi planlanıyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, yasa teklifine ilişkin bu hafta Meclis’te siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. Yasa taslağını paylaşmayan Güler, grup başkanvekillerine kısa bir tanıtım yaptı.

“İNFAZ YASASI” MAKYAJIYLA “GENEL AF”

Görüşmenin ardından PKK’lıların salıverilmesini de içerdiği iddia edilen düzenlemeye ilişkin siyasi partiler arasında büyük oranda fikir birliği sağlandığı iddia edildi. Tüm grup başkanvekillerinin de komisyon ve genel kurul çalışmalarına katkı sunmaya hazır oldukları öne sürüldü. Ancak İYİ Partili kurmaylar, fikir birliği iddialarını yalanladı. “İnfaz yasası” makyajıyla “genel af” getirilmeye çalışıldığına dikkat çeken parti kaynakları, “Bir gafletin içine düşmeyiz” yorumunu yaptı. Parti kaynakları, söz konusu iddialarla kamuoyu ve algı oluşturmaya çalışıldığını belirtiyor. Cumhuriyet’in ulaştığı partiden üst düzey bir yetkili de “Devlete silah çeken insanların affedilmesine razı olamayız. Parti olarak terör konusunda duruşumuz net” değerlendirmesinde bulundu.

AKP’DEN DÖRDÜNCÜ ‘YENİ ANAYASA ÇALIŞTAYI’

AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığınca düzenlenen “yeni anayasa çalıştayları”nın dördüncüsü, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla dün AKP Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çalıştaya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yazıcı, Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili herhangi bir sorunlarının olmadığını ifade etti. Yazıcı, “Siyasette deneyimi olan, çalışmalar yapmış kişilerin de katıldığı bir çalıştayla bu süreci tamamlayacağız. Böylece bu çalıştaylarımızla oluşacak birikimleri de esas almak suretiyle parlamentoda bir anayasa yapmanın gerektirdiği çoğunluğu sağlayabilirsek Türkiye Yüzyılı'nın anayasasını bu Meclis inşa eder diye düşünüyoruz. Çalıştaylarımızı birkaç ay içerisinde bitireceğiz. Bundan sonra bir veya iki çalıştay daha yapacağız” ifadelerini kullandı.