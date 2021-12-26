İngiliz basınından Türkiye uyarısı

26 Aralık 2021 Pazar, 19:34

Daily Mail gazetesi, Britanya'da 18 yaş altına yasak olmasına rağmen Türkiye'deki bazı kliniklerin 16-18 yaş arasındaki çocukları da mide küçültme ameliyatına aldığını yazdı. Ucuz ameliyat teklifleriyle cezbeden Türkiye'deki kliniklerin tehlikesiyle ilgili uyarı niteliğindeki haberde, Türkiye'deki medikal turizm kliniklerinin gençler için çok karmaşık prosedürler gerektiren ameliyatların çok kolay bir işmiş gibi reklamını yaptığı belirtildi.

Örneğin Antalya'da Obesity Treatment/Obezite Tedavisi isimli kliniğin, beden kitle endeksi 30 olan 16 yaşındakiler için Birleşik Krallık'taki özel kliniklerin verdiği fiyatın üçte birinden daha az bir miktar olan 3 bin sterline (44 bin 144 lira) tüp mide ameliyatı teklif ettiği aktarıldı.

"16 YAŞINDAKİ HASTALARA TEKLİF EDİYOR"



Sputnik'te yer alan habere göre, Antalya'daki klinik, tüp mide ameliyatı için tek şartın çocuğun psikoz veya depresyondan mustarip ve alkol ya da uyuşturucu bağımlısı olmaması olduğunu söylüyor.

İstanbul merkezli Natural Beauty Turkey kliniği, kemik incelmesi, anemi ve böbrek taşları gibi belgelenmiş yan etkilerine rağmen, gastrik baypass ameliyatını en küçüğü 16 yaşındaki hastalara teklif ediyor.

Daily Mail, yönelttiği sorulara bu iki klinikten yanıt alamadığını kaydetti.

"ÇOCUKLAR BU TÜR AMELİYATLARA GİRMEMELİDİR"

Britanya'daki Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) sıkı kurallarına göre 18 yaşından küçüklere bu tür ameliyatlar yapılmadan önce tüm cerrahi olmayan seçeneklerin 'yeterince araştırılmış ve başarısız bulunmuş' olmasını gerekiyor. Beden kitle endeksinin 40 ya da 35 olması, tip 2 diyabet veya yüksek tansiyon gibi ciddi bir durumdan mustarip olunmaması şartı da koşuluyor.

NHS Vakfı'na bağlı Southampton Üniversitesi Hastanesi'nden bariatrik cerrah James Byrne, Türkiye'de sunulan tekliflere "Bu yaşta çocuklar, en istisnai durumlar dışında bu tür ameliyatlara girmemelidir" tepkisini gösterdi.

"Üst düzey obez çocuklar için kilo verme ameliyatı, diyetisyenler, psikologlar ve tıp uzmanları dahil olmak üzere pek çok profesyonel disiplinden katkı ve sürekli destek ile çocuğun tüm ailesini içeren destek gerektiren oldukça karmaşık bir müdahaledir" uyarısını yapan cerrah, "Ameliyat, özellikle bu yaştaki çocuklar için kolay bir çözüm olarak görülmemeli ve reklamı yapılmamalı" dedi.

PANDEMİDE ÇOCUKLARDA OBEZİTE PATLAMASI

Ulusal Çocuk Ölçüm Programı'na göre Britanya'da 4-5 yaşındaki çocuklar ve 10-11 yaşındaki çocuklarda obezite oranı, 2019-20'de 9.9 iken, 2020-21'de 14.4'e yükseldi. NHS, geçen ayki açıklamasında alt sınırı iki yaş olan çocuklara destek sunan 15 yeni kilo verme kliniği açmayı planladığını duyurdu.

Daily Mail, 22 Ekim'de yağ aldırma ameliyatı için Türkiye'ye giden 28 yaşındaki Diarra Akua Eunice Brown isimli Britanya vatandaşının, İstanbul'un Bahçelievler semtinde bir klinikte ameliyat olduğunu, operasyonun başlangıçta başarılı gözükmesine rağmen, kadının iki gün sonra aniden öldüğünü, polis olayla ilgili soruşturma başlattığını hatırlattı.