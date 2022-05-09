İngiliz Büyükelçi'den İzmir için yeni turizm hedefi
İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott’u makamında ağırladı. Ziyarette İzmir ile İngiltere arasındaki ilişkilerin sadece turizm odaklı olmaması gerektiğini söyleyen Başkan Tunç Soyer, “İzmir, birlikte yaşamanın önemini kavramış bir şehir. Oldukça demokratik, dayanışma ruhu olan bir şehir. Bütün olarak hareket edebilen bir şehir. İngiltere ile kardeş kentimiz olmasını isteriz” dedi.
İzmir’in kendileri için oldukça önemli bir kent olduğunun altını çizen Büyükelçi Chilcott, “Pandemiden önce İzmir’e iki buçuk milyon turist geldi. Bu rakamın bu sene 3 milyona çıkmasını diliyoruz. Çeşme ve Seferihisar turistlerin ilgisini oldukça çekiyor. İzmir’in tarihi ve kültürel önemi var. Turistlerin ilgisini çekmemiz gerek. İzmir çok toleranslı ve iyi üniversitelere sahip. İş kolları olarak da oldukça güçlü bir şehir” şeklinde konuştu.
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