İngiliz çocuk, otel havuzunda boğuldu

16 Ağustos 2022 Salı, 12:14

Olay, pazar günü Aksu'da bulunan 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Ailesiyle tatil için kente gelen İngiliz Oliver Mattew Graham, teyzesiyle birlikte büyüklerin kullandığı havuza girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan çocuğu, otel görevlileri havuzdan çıkardı.

Durumun bildirilmesiyle otele sağlık ekipleri sevk edildi. Önce cankurtaranların ardından sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Graham, götürüldüğü özel hastanede kurtarılamadı. Yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Otelden yapılan açıklamada, “Genç misafirlerimizden birinin yakınlarından biriyle ana havuzumuzda yüzerken vefat etmesi nedeniyle çok üzgünüz" denildi.

Yetkililer ise otel havuzlarının 24 saat kameralarla takip edildiğini, birkaç saniye içinde görevli cankurtaranların çocuğa müdahale ettiğini kaydetti.

Fotoğraf: Arşiv