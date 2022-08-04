Boğulma rakamları korkutuyor: Uzmanlar uyarıyor

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Türkiye’nin kavurucu sıcaklarıyla ünlü kentlerinden Adana, Gaziantep ve Diyarbakır’da bu yaz sezonunda da boğulma vakaları arttı.

DHA
04 Ağustos 2022 Perşembe, 11:16

Yaz aylarında sıcaklığın etkisini gösterdiği kentlerden Adana, Gaziantep ve Diyarbakır’da bazı çocuklar ve gençler serinlemek için ölüm tehlikesini hiçe sayarak sulama kanallarında yüzüyor. Bu nedenle her yıl onlarca çocuk kanallarda boğuluyor. 

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