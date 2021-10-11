İngiliz polisi cinsel saldırıyla suçlananan Prens Andrew hakkında işlem yapılmayacağını açıkladı
İngiliz polisi, 17 yaşındayken Prens'in kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açan Virginia Roberts Giuffre'nin iddiaları ile ilgili, "Bu inceleme tamamlandı ve başka bir işlem yapmıyoruz." açıklamasında bulundu.
İngiliz polisi, ABD'de hakkında reşit olmayan birine cinsel saldırı suçlamasıyla dava açılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı.
Londra Polis Teşkilatı, 17 yaşındayken Prens'in kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açan Virginia Roberts Giuffre'nin iddialarının daha fazla soruşturma için yeterli olmadığı sonucuna vardı.
Polisten yapılan açıklamada, ABD'deki davanın bir parçası olarak Ağustos 2021'de yayınlanan bir belgenin incelendiği belirtilerek, "Bu inceleme tamamlandı ve başka bir işlem yapmıyoruz." bilgisi verildi.
Dük'e yakın bir kaynak ise haber ajansı PA Media'ya yaptığı açıklamada polisin soruşturmayı sonlandırmaya karar vermesinin "sürpriz olmadığını" söyledi.
Prens tarafından Londra, New York ve Karayipler'de 3 kez cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Giuffre, ABD'de dava açmıştı.
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