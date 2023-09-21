İngiliz tarihçi Mansel: Kitabım için geldiğim bu kente aşık oldum

Yayınlanma: 21.09.2023 - 11:07

Güncelleme: 21.09.2023 - 11:07

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Levantenler Derneği, ünlü İngiliz tarihçi Philip Mansel’i İzmirlilerle buluşturdu. İzmir Sanat Merkezi’nde “Liman Kenti İzmir-Bir Levantenler Hikâyesi” adıyla düzenlenen söyleşiye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Almanya Başkonsolosu Ralf Schröer, İtalya Konsolosu Valerio Giorgio, Levantenler Derneği Genel Sekreteri Alp Sönmezışık, İzmir Levantenler Derneği Başkanı Giuliano Gloghini, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ve çok sayıda İzmirli katıldı.

Levant, Konstantiniyye, Sultanların İhtişamı ve Halep adlı eserleri Türkçe olarak yayımlanmış olan Philip Mansel, 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip tarihi liman kenti İzmir’i “Bir Levantenler Hikâyesi” bağlamında ele aldı.

"KÜLTÜRLER VE TİCARET İZMİR’DE KESİŞİR"

İzmir’in ticari, kültürel tarihinden örnekler veren Philip Mansel ise kentin dünyada ve Akdeniz’deki konumunun önemine değindi. “Levant kitabım için buraya geldiğimden ve yaptığım araştırmalardan beri İzmir aşığı oldum” diyen Mansel 1800’lü yıllar üzerinden, “İzmir dünya çapında çok önemli bir ticari merkezdi. Hong Kong ya da Şanghay gibi Çin’deki limanlara benziyordu. O dönemde İzmir’e ticaretin gözü diyorlardı. En önemli limanlardan bir tanesiydi. Asya’dan tüccarlar buraya alışveriş ve ticaret için geliyorlardı. Avrupa’dan da buraya geliyorlardı. Kültürlerin ve ticaretin kesiştiği yer İzmir’di” değerlendirmesini yaptı.

“UNESCO VE DÜNYA İZMİR MİRASINA DAHA FAZLA İLGİ GÖSTERECEKTİR”

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise İzmir’in Levant bölgesinde bir şehir olduğunu belirterek, “ İzmir 8 bin 500 yıldır kesintisiz insan yerleşimine sahip bir Akdeniz liman kentidir. İzmir ve Levant’ın diğer liman kentleri bu tarihsel kültür akışının gerçekleştiği çok önemli yerlerdir. İzmir günümüzün düşünce dünyasını tasarlayan çok değerli düşünürlerin ve filozofların evidir. Bu bölgede demokrasi gibi toplumsal yenilikler ortaya çıkmıştır. Levant bölgesindeki diğer şehirler gibi İzmir de farklı kültürlerin, dinlerin ve milletlerin barış içinde bir arada yaşayabildiği bir yer olmuştur. İzmir’in canlı ve çok kültürlü bir liman kenti olarak rolü kendine özgü coğrafi konumu ve farklı kültürlerin ve ticaret yollarının kesişmesiyle derinden şekillenmektedir. Bu özelliği tarihi liman kenti İzmir’in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmesiyle tescillenmiştir. İzmir bir bütün olarak insanlık için yaşayan bir mirastır. UNESCO’nun ve küresel toplumun insanlığın ortak kültürel hazinesi olan dünyanın İzmir mirasına yakın zamanda daha fazla ilgi göstereceğini yürekten umuyorum” dedi.

MANSEL’E TEŞEKKÜR

Ünlü tarihçi Mansel’e özverisi, destekleri ve ortak insanlık mirasının dokusunu korumaya yönelik kalıcı bağlılığı için teşekkür eden Soyer, “Çalışmalarınız tarihin koridorlarını aydınlattı ve hayatımızı sayısız şekilde zenginleştirdi. İzmir medeniyet güneşinin hiç batmadığı, kültür dalgalarının daim olduğu bir insanlık deneyimidir. İnsanlığın ve dünyamızın refahı için bu mirası korumak amacıyla samimiyetle buradayız” diye konuştu.

“BU ŞEHRE AŞIĞIZ”

İzmir Levantenler Derneği Başkanı Giuliano Gloghini de, “Biz Levantenler İzmir aşığı insanlarız. Bunu her seferinde vurguluyorum. Bu şehre aşığız. Biz nereye gidersek gelelim, bu şehre yıllar sonra kalbimiz atarak dönüyoruz” dedi.

PHİLİP MANSEL KİMDİR?

Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu tarihi hakkında çok sayıda kitabın yazarı olan Philip Mansel, 1951'de Londra'da doğdu. Doğu Akdeniz'in tarihi ve kültürlerinin araştırılmasına kendini adamış bir hayır kurumu olan Levanten Miras Vakfı'nın da mütevelli heyeti üyesi olan Mansel, aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, İtalya ve Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkede konferanslar verdi. İki bölümlük Channel 4 belgeseli "Harem" ve iki BBC 2 belgeseli de dahil olmak üzere radyo ve televizyonda çok sayıda programa katıldı.

Kraliyet Tarih Derneği, Kraliyet Edebiyat Topluluğu, Tarihsel Araştırma Enstitüsü (Londra Üniversitesi) ve Kraliyet Asya Topluluğu üyesi olan Philip Mansel, Fransa Kültür Bakanlığı’nın Sanat ve Edebiyat Şövalyelik Nişanı sahibi. 2012'de Londra Kütüphanesi Edebiyatta Yaşam Ödülü'nü aldı ve 2016'da Belçika'da Kraliyet Nişanı'na layık görüldü. Kitapları Fransızca, Almanca, Felemenkçe, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Yunanca, Arnavutça, Türkçe, Arapça ve Çinceye çevrildi.