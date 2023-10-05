İngiltere bu kadın cinayetini konuşuyor! Türk akademisyen suçunu itiraf etti

Yayınlanma: 05.10.2023 - 13:03

Güncelleme: 05.10.2023 - 13:03

İngiltere'deki bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan 51 yaşındaki Ertan Ersoy, evli olduğu Antonella Castelvedere’yi bıçaklayarak öldürmesinin ardından dün Chelmsford Kraliyet Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme cinayete tanık olan komşu Tanja Munro'nun ifadesini dinledi. Ersoy'u geçtiğimiz Haziran ayında çiftin Essex'teki evinin koridorunda üzerinde kanlı bir gömlekle gördüğünü anlatan Munro, Ersoy'un kafasının karışık göründüğünü, elleri ile karnını tutarak mutfağı işaret edip "Sanırım karımı öldürdüm" dediğini anlattı.

KOMŞU KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN 'KARIM İYİ Mİ?' DİYE SORDU

Yaralı kadını kurtarmak için mutfağa koştuğunu anlatan Munro, Castelvedere’nin yaralarını kapatmaya çalıştığını ve kalp masajı yapmayı denediğini söyledi. Ersoy'un bu sırada yanında diz çöktüğünü anlatan komşu "'Karım iyi mi?' diye sordu. Başımı hayır anlamında salladım. Başka bir şey konuşmadık" dedi.

MAHKEME 'KISKANÇLIK' DEDİ: 15 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Mahkeme, 51 yaşındaki Türk akademisyenin karısının kendisini aldattığı ile ilgili yanlış bir inanış nedeni ile cinayeti işlediğini belirtti.

Savcı Christopher Paxton, Ersoy'un karısının yüzüne, boynuna, göğsünün üst kısmına salladığı bıçağın 15 bölgede keskin yaralanmalara neden olduğunu belirtti.

Kadının boynundaki bıçak yaralarından birinin 15 cm uzunluğunda ve 7 cm derinliğinde olduğu öğrenilirken, Castelvedere'nin ciddi kan kaybı ve kalp krizi nedeni ile hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

AKADEMİSYENDİ

Castelvedere, Suffolk Üniversitesi'nde İngilizce ve yaratıcı yazarlık alanında yüksek lisans dersleri veren bir öğretim görevlisiydi.

İngiliz Dailymail gazetesi kendisi de aynı üniversitede çalışan Ersoy'un eşiyle yaptığı konuşmaları gizlice kaydetmek için evlerine bir cihaz sakladığını ve karısından önceki ilişkisi nedeniyle önünde diz çöküp af dilemesini istediğini iddia etti.

ARKADAŞLARINA KORKTUĞUNU SÖYLEMİŞ

Mahkemede de dile getirilen iddiaya göre Castelvedere cinayetten kısa bir süre önce arkadaşlarına kocasının davranışlarının değiştiğini anlattı ve "Maalesef Ertan karanlık bir ruh haline girdi ve güvenliğimden korkuyorum." dedi.

Mahkemede karısının da kendisini bıçakladığını öne süren Ersoy, cinayet iddiasını reddediyor ancak kasıtsız adam öldürme suçunu kabul ediyor.

Duruşma Chelmsford Kraliyet Mahkemesi'nde devam ediyor.