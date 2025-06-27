İngiltere’de de tepkilere yol açan 48 yaşındaki HMS Bristol Aliağa’ya geliyor: Zehir gemisi yolda

İngiltere Kraliyet Donanması’nın Falkland Savaşı’ndaki kahraman gemisi HMS Bristol, Portsmouth Limanı’ndan ayrılarak asbest gibi birçok zehirli madde içeren gemilerin son durağı olan İzmir’deki Aliağa Gemi Sökümleri Tesisleri’ne geliyor. 1969’da suya inen amiral gemi, 48 yıllık aktif görev yaptıktan sonra 2020’de hizmet dışı bırakılarak limana çekildi. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı gemiyi sökülmek üzere, gaziler ve halkın da katıldığı törenle Türkiye’ye uğurladı.

'TÜRKİYE ÇÖPLÜK OLDU'

Türkiye’deki varlığı tartışmalara konu olan tesisin halen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu olmadığına dikkat çeken EGEÇEP Eş Sözcüsü Avukat Arif Ali Cangı, “Bu, Türkiye’nin başkalarının çöp haline gelen deniz taşıtlarının çöplüğü haline getirildiğinin somut bir göstergesi. Aliağa’da oluşan kirlilik aslında bütün dünyayı etkiler. İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri kendi çöplerini ellerinden çıkarmaya bakıyorlar” dedi.

Cangı, “Aliağa’daki gemi söküm tesisleri ÇED muaf tutulmuş durumda. Oysa çok sayıda kapasite artırımı ve el değiştirme gibi süreçler yaşanmıştır. Buna ilişkin açtığımız davada idari yargı davanın geç açıldığı gerekçesiyle ret karar verdi. Danıştay da bunu onadı. Şimdi Anayasa Mahkemesi sürecindeyiz. Şu anda tartışmalı bir gemi söküm tesisine İngiltere, donanmasının çöp haline gelen gemilerini gönderiyor. İngiltere’deki çevre, ekoloji, doğa ve yaşam savunucularının buna da tepki göstermesini bekliyoruz” diye konuştu.

15 BİN TON ZEHİRLİ ATIK

Zehirli madde içeren gemilerin sökümü ve iş kazalarıyla gündemden düşmeyen tesisin alanını TOKİ’den devralarak denetim yapan Aliağa Belediyesi, bölgede 15 bin ton tehlikeli atığın vahşi depolama yöntemiyle tutulduğunu ortaya çıkardı. Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari de “AB tüzüğüne uygun, çevreyi koruyan, işçi sağlığını önemseyen bir söküm yapılmadığı ve maliyet ucuzladığı için buraya gönderiyorlar” diye konuştu.