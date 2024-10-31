İngiltere savaş uçağı Diyarbakır'a acil iniş yaptı! MSB kaynaklarından açıklama geldi

Yayınlanma: 31.10.2024 - 12:12

Güncelleme: 31.10.2024 - 12:12

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Yapılan haftalık bilgilendirmeden notlar şu şekilde: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etme anlayışıyla kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlar sonucu, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 198, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 2.419 (Irak 1.256 / Suriye:1.163) teröristi etkisiz hâle getirmiştir.

Savunma sanayimizin en önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ’a gerçekleştirilen menfur saldırı sonrası terör hedeflerine yönelik Irak ve Suriye’nin kuzeyine son bir hafta içerisinde düzenlenen hava harekâtları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan hedefler başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

İNGİLTERE'NİN SAVAŞ UÇAĞI DİYARBAKIR'A ACİL İNİŞ YAPTI

MSB Kaynakları, Diyarbakır'a acil iniş yapan İngiltere'ye ait Eurofighter uçağıyla ilgili ''29 Ekim'de Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında görev yapan Birleşik Krallık'a ait 1 adet Eurofighter uçağı, yaşadığı teknik arıza sonrası Diyarbakır Üssüne uçaklarımız refakatinde acil iniş yaptı. Bahse konu Eurofighter'ın arızasının giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, müteakiben Diyarbakır Üssünden ayrılması planlanmakta'' açıklamasında bulundu.