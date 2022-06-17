İngiltere Savunma Bakanı: Türkiye'nin endişelerine yanıt vermeliyiz
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, önümüzdeki Pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini dile getirdi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, dün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ben Wallace, önümüzdeki Pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini dile getirdi.
Wallace, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'ne kadar Finlandiya ve İsveç'in, Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için neler yaptığını gösterebileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.
Wallace ayrıca, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile sık sık görüştüğünü ve Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya yönelik tutumunu anladığını söyledi.
'TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ DOĞALDIR'
Ben Wallace, Türkiye'nin, PKK'yı bir terör örgütü olarak gördüklerini ifade ederek, “Türkiye, Avrupalıların, topraklarındaki güvenlik tehditlerini anlamalarını istiyor, çünkü son zamanlarda Avrupa'nın kuzeyine odaklandık” dedi.
Wallace, “Böyle önemli anlarda (Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusu) ülkelerin kendi endişelerini ifade etmesi doğaldır ve bu endişelere yanıt vermek bizim işimiz. Finlandiya ve İsveç de şimdi bunu yapıyor” diye konuştu.
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