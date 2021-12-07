İngiltere'de morg skandalı: Yüzlerce cesede istismarda bulunduğunu itiraf etti
ABD'de yaşayan 67 yaşında hastane çalışanı David Fuller, hastane morgunda en az 100 cesede istismarda bulunduğunu itiraf etti.
Görsel: Kent Police
İngiltere'de iki kadın şiddete maruz bırakılmış ve boğulmuş, öldükten sonra da tecavüze maruz bırakılmış olarak bulundu. David Fuller davası bu iki kadının ölümüyle başladı. 67 yaşındaki hastane çalışanı David Fuller, 1987'de iki kadını öldürdüğünü ve Kasım 2020'ye kadar hastane morglarında en az 100 kadın ve çocuk cesedine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.
Milliyet'ten Fazilet Şenol'un derlediği habere göre, yargılamasının dördüncü gününde suçunu kabul eden Fuller, Wendy Dnell ve Caroline Pierce'ti öldürmüştü. Fuller yalnızca insan öldürmekle kalmamış, 12 yıl boyunca iki hastanenin morgundaki cesetlere cinsel istismarda da bulunmuştu.
ARALARINDAN BİRİ TÜRK
İstismarda bulunduğu isimlerden biri İngiltere'de yaşayan Azra Kemal'di. Azra, İngiltere'de hayatını kaybettiği hastanenin morguna kaldırılmıştı. Azra'nın cansız bedeni hastanenin morgunda teknik servis çalışanı Fuller'ın istismarına maruz bırakıldı. Fuller dava öncesinde 51 ayrı suçu kabul etti. Bunlar, iki morgda 78 kişinin cesedine yönelik işlediği 44 ayrı suçu da içeriyordu.
Soruşturmayı yürüten ekip, DNA testi teknolojisindeki ilerlemeler ve 2.5 milyon sterlin tutan bir polis operasyonu sayesinde Fuller'ın suçlarını açığa çıkardıklarını açıkladı. Fuller'ın tükürüğü ve diğer DNA örnekleri, Knell'in yatağı, havlusu ve vücudunda bulunmuştu. Spermine ise Pierce'ın taytında rastlandı. Bu tayt, kaybolmasından üç hafta sonra Pierce'ın cesedi su dolu bir hendekte bulunduğunda üzerindeki tek kıyafetti.
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