İngiltere’de verilen ilanla milli muharip uçak için saati ortalama 1000 TL’ye mühendis aranıyor

15 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Türkiye’nin 2023’te hangardan çıkarmayı ve 2025’te ilk uçuşunu yapmayı hedeflediği yerli savaş uçağı için çalışmalar sürerken projede yurtdışından da mühendis çalıştırılmasına karar verildi. Bunun için İngiltere’de verilen iş ilanıyla milli muharip uçağın tasarım, motor, yakıt sistemleri, iniş takımları gibi bölümleri üzerinde çalışacak mühendisler aranıyor. Milli Muharip Uçak (MMU) projesinde sadece NATO üyesi ülke vatandaşı olan mühendisler görev alabilecek.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda TF-X ismi verilen özgün 5. nesil savaş uçağı üretilmesi amacıyla başlatılan MMU projesi kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ile İngiliz BAE Systems arasında 2017’de işbirliği sözleşmesi imzalanmış, bu kapsamda BAE Systems şirketine bağlı birçok mühendis, TUSAŞ tesislerinde Türk mühendislerle birlikte çalışmaya başlamıştı. Başlangıçta MMU projesiyle “yurtiçi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi ve bu uçağı tasarlayıp geliştirebilecek insan gücü ve altyapının oluşturulmasının hedeflendiği” açıklanmasına karşın proje için Türk mühendislerin yanı sıra yabancı mühendis arayışı ortaya çıktı. MMU projesinde çalıştırılacak yabancı mühendisler için Fransa merkezli uluslararası danışmanlık şirketi Expleo aracılığıyla İngiltere’de iş ilanı verildi. İngiltere’de iş ilanı yayımlayan internet sitelerinde yer alan ilanlarla “Türkiye’de devam eden 5. nesil muharip uçak projesinde çalışmak üzere” mühendisler arandığı duyuruldu.

SORUŞTURMA ŞARTI

MMU için kıdemli aeroelastisite, iniş takımı üzerinde çalışacak sistem tasarım, yakıt sistemleri, sistem güvenlik, silah ve uçuş kontrol sistemleri için kurulum tasarım, hidrolik güç sistemleri tasarım, uçak motoru performansı üzerinde çalışacak mühendisler aranıyor. Havacılık sanayinde tecrübe sahibi olmak başvuru için önkoşullar arasında yer alırken iş için verilecek ücret, tecrübe durumuna göre saatlik 70-90 sterlin (860-1100 TL) arasında değişiyor. Bazı mühendislikler için İngiltere’nin güvenlik soruşturmasından geçmek şart koşulurken bazı mühendislikler için de NATO üyesi ülke vatandaşı olmak ve vatandaşı olduğu ülkenin güvenlik soruşturmasından geçmiş olmak şartı bulunuyor. İlanlarda, NATO üyesi ülke vatandaşı olmayan kişilerin başvurularının kabul edilmeyeceği belirtildi.

İLK UÇUŞ TARİHİ 2025 YILI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TF-X’in 2023 yılında hangardan çıkacağını, 2025 yılında ilk uçuşunu yapacağını, hava kuvvetlerine teslimatının ise ilk uçuştan beş yıl sonra yapılacağını açıklamıştı. TF-X’in en kritik yanını oluşturan motor konusu ise halen kesin çözüme ulaştırılamadı. TF-X’in motoru için İngiliz Rolls Royce şirketiyle ortak üretim için, motor üretiminde yer alacak Türk şirket ve mülkiyet hakları konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle halen bir anlaşma sağlanamadı. Üretilecek ilk uçaklarda F-16 uçaklarında da kullanılan Amerikan General Electric şirketinin F-110 tipi motorlarının kullanılması bekleniyor.

