İngiltere'deki plastik atıkların yüzde 40'ı Türkiye'de...

15 Şubat 2022 Salı, 09:39

Dünyaca ünlü çevre örgütü Greenpeace’in raporuna göre, İngiltere'deki plastik atıkların yaklaşık yüzde 40'ı Türkiye'ye ihraç ediliyor ve yasa dışı yollarla toplanıp yakılıyor.

Bu ürkütücü iddia doğru ise ülke olarak hepimiz endişelenmeliyiz.

Neden mi?

Rapora göre İngiltere'den 2020 yılında Türkiye'ye ihraç edilen plastik atıklar 210 bin ton civarında.

Daha vahimi ise atıkların Türkiye'de geri dönüştürülmek yerine, bir kısmının yollara, tarlalara ve su kaynaklarına atıldığı ve buralarda yakıldığı iddiası.

Bu bağlamda araştırmacılar rapor için Adana'daki 10 çöp sahasını inceledi.

Maalesef İngiltere'de faaliyet gösteren süpermarketlere ait plastik poşetler ve yine bu şirketlerin ürünlerini buldular. İçerisinde tehlikeli kimyasallara ve ağır metallere rastlandı.

Ayrıca Akdeniz kıyılarında yapılan incelemelerde, İngiliz markası tuvalet kağıdı ambalajları da dahil olmak üzere, sahil boyunca İngiltere'den ithal edilmiş plastikler bulundu.

Tespit edilen organik kimyasal atıkların bazıları zehirli olmakla kalmıyor aynı zamanda yok olmaya karşı bir hayli dayanıklı.

Gıda zincirine girmesi halinde büyük tehlike teşkil edecek kimyasallar arasında erken doğuma yol açabilen ve tümör oluşumunu tetikleyebilen dioksin ve furan ile sinir sisteminde hasar bırakma riski olan metaller mevcut.

Bu maddeler ciltte lezyonlara ve karaciğer hastalıklarına da davetiye çıkarabiliyor.

Göründüğünden çok daha büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız.

Plastik atıklarını yurt dışına gönderen İngiltere gibi ülkeler, Türkiye'nin verimli topraklarında toksik iz bırakıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı plastik atık ithalatı kotasını düşürmesine rağmen, verilerden gördüğümüz kadarıyla Avrupa’nın en büyük plastik çöplüğü olmaya devam ediyoruz.

Hatta kotanın düştüğü günden sonra da artış devam ediyor.

Bu durum, denetim mekanizmalarının sıkılaştırılması gerektiğini bize göstermekte.

En kısa zamanda plastik atık ithalatı yasağı ile ilgili denetim ve şeffaflık mekanizmaları devreye girmek zorundadır.

Yetkililere sesleniyorum.

Verilen bu zararın geri dönüşü yok.

Plastik atık ithali konusunda hassas olmanın zamanı gelmiş hatta geçmiştir.

Türkiye bu zararlı atık oyunlarının bir parçası olmak zorunda değildir.

Türkiye plastik çöplüğü olmamalıdır.

Başta İngiltere olmak üzere Türkiye’ye plastik atık ihraç eden ülkelerde şunu çok iyi bilmelidirler:

Plastik atık ihracını Türkiye’ye devam ettirirseniz Akdeniz sahillerine gelen vatandaşlarınız dahil herkesi çok kısa zaman içerisinde kendi çöpünde yüzmek zorunda bırakacaksınız.

Bizden uyarması.