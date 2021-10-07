İngiltere'den kritik aşı kararı: Türkiye de listede
Son dakika... İngiltere, Türkiye dahil 37 ülkeden gelen, koronavirüs aşısı tam uygulanmış yolcuları alacağını duyurdu.
İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu seyahat listesinde güncelleme yaptı.
Güncellemede, Türkiye, Pakistan, Maldivler, Mısır, Sri Lanka, Umman, Bangladeş ve Kenya'nın yer aldığı 8 ülke, İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve İngiltere'de oturum iznine sahip kişilere otelde zorunlu karantinanın uygulandığı kırmızı listeden çıkarıldı.
TEK LİSTE
4 Ekim'den itibaren kırmızı, sarı ve yeşil ülkelerin yer aldığı mevcut trafik ışığı sistemi kaldırılacak ve yalnızca tek bir "kırmızı liste" yer alacak.
Ayrıca, kırmızı listede olmayan ülkelerden gelen tam aşılı yolcular, PCR testleri yerine daha ucuz olan yanal akış testleri yaptırabilecek.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Atık kağıt işçilerinden 'Emine Erdoğan' iddiası
- Memur ve emekliye iyi haber
- Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı
- Cumhur İttifakı eriyor
- Soylu’nun Akrabası Jandarma Tutanağında
- Alaattin Çakıcı'dan iktidara 'CHP' mektubu
- İşsiz celladın mezar taşı
- Kılıçdaroğlu'na saldırı davasında gerginlik
- Dabbetülarz adı Yargıtay'ı harekete geçirdi
- Soylu'nun akrabasının adı bıçaklı saldırıda