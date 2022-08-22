İnkum'da hafta sonu yoğunluğu: Girişler kapatıldı
Bartın’ın mavi bayraklı tek plajı olan İnkum’da hafta sonu nedeniyle yoğunluk oluşunca girişler, jandarma ekiplerince kapatıldı.
Mavi bayraklı 3 kilometre kumsalı bulunan İnkum’da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Tatil beldesindeki bütün otoparklar ve yol kenarları araçlarla doldu. Jandarma ekipleri, İnkum boğaz kavşağında yolu kapatarak, sürücülerin devam etmesine izin vermedi.
'EVRAK GÖSTERME ŞARTI'
Sadece İnkum'da ikametgahı olanlar ile pansiyon ve otellerde kalanlara evrak gösterme şartıyla geçiş izni verildi. İnkum sahilindeki yoğunluk ise havadan görüntülendi.
Bartın’ın diğer sahilleri Güzelcehisar, Mugada, Amasra ve Çakraz'da da yoğunluk gözlendi.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Üç isim için harekete geçildi
- Gelecek Partisi'nde toplu istifa
- Yüzlerce kız çocuğu ölebilir
- Korkutan yeni bir salgın daha...
- Çip krizi sürüyor
- Hastane tartışması gündeme oturdu
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!
- Gaziantep'teki kazada yeni gelişme!