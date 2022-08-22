İnkum'da hafta sonu yoğunluğu: Girişler kapatıldı

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:22

Mavi bayraklı 3 kilometre kumsalı bulunan İnkum’da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Tatil beldesindeki bütün otoparklar ve yol kenarları araçlarla doldu. Jandarma ekipleri, İnkum boğaz kavşağında yolu kapatarak, sürücülerin devam etmesine izin vermedi.

'EVRAK GÖSTERME ŞARTI'

Sadece İnkum'da ikametgahı olanlar ile pansiyon ve otellerde kalanlara evrak gösterme şartıyla geçiş izni verildi. İnkum sahilindeki yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Bartın’ın diğer sahilleri Güzelcehisar, Mugada, Amasra ve Çakraz'da da yoğunluk gözlendi.