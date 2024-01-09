İnönü şehitleri zaferin 103. yılında anıldı
Metristepe’deki Zafer Anıtı’nın önüne gelen yurttaşlar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 1. İnönü Zaferi’nin 103. yılı anısına bu yıl 16.’sı düzenlenen geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü yoğun ilgi gördü.
Etkinlik, Bozüyük Belediye Başkanlığı, AKUT, Bozüyük Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile düzenlendi. Yürüyüşe başlayan grup 8 km’lik yolu yaklaşık 2.5 saatlik bir sürede yürüyerek zirveye ulaştı.
Zirvede mola veren katılımcılara Bozüyük Belediyesi tarafından sıcak çorba ikramı yapıldı.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat
Bakkalcıoğlu, “Kurtuluş mücadelesinin
düzenli ordularla yapılmış ilk zaferleridir.
Birtakım kesimlerin söylediği gibi
Yunanların keşif harekâtı veya bizim
keşif harekâtımız değildir. Yüzlerce
insanımızı şehit verdiğimiz ve Yunana ilk
kez Anadolu’da ‘geçemezsin’ dediğimiz
yer İnönü zaferlerinin olduğu yerdir. İnönü
zaferlerinin cephe hattı Bozüyük’tür.
Bozüyük İntikam Tepesi, Kanlı Sırt, Poyra,
Akpınar ve bulunduğumuz Metristepe
tüm cephe hatlarını oluşturmuştur.
Atalarımızın kanlarıyla sulandığı bu
topraklarda Cumhuriyetimizin yüzyıllarca
devamı için kuşaktan kuşağa bugünleri
böyle yürüyüşler ve kutlamalarla
anacağız” dedi.
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