İnönü şehitleri zaferin 103. yılında anıldı

Yayınlanma: 09.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2024 - 04:00

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 1. İnönü Zaferi’nin 103. yılı anısına bu yıl 16.’sı düzenlenen geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü yoğun ilgi gördü.

Etkinlik, Bozüyük Belediye Başkanlığı, AKUT, Bozüyük Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile düzenlendi. Yürüyüşe başlayan grup 8 km’lik yolu yaklaşık 2.5 saatlik bir sürede yürüyerek zirveye ulaştı.

Zirvede mola veren katılımcılara Bozüyük Belediyesi tarafından sıcak çorba ikramı yapıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, “Kurtuluş mücadelesinin düzenli ordularla yapılmış ilk zaferleridir. Birtakım kesimlerin söylediği gibi Yunanların keşif harekâtı veya bizim keşif harekâtımız değildir. Yüzlerce insanımızı şehit verdiğimiz ve Yunana ilk kez Anadolu’da ‘geçemezsin’ dediğimiz yer İnönü zaferlerinin olduğu yerdir. İnönü zaferlerinin cephe hattı Bozüyük’tür. Bozüyük İntikam Tepesi, Kanlı Sırt, Poyra, Akpınar ve bulunduğumuz Metristepe tüm cephe hatlarını oluşturmuştur. Atalarımızın kanlarıyla sulandığı bu topraklarda Cumhuriyetimizin yüzyıllarca devamı için kuşaktan kuşağa bugünleri böyle yürüyüşler ve kutlamalarla anacağız” dedi.

