İnönü’ye doğduğu evde özel anma

24 Aralık 2021 Cuma, 15:24

Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın silah ve çalışma arkadaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, hayata veda edişinin 48’inci yılında Konak Belediyesi’nin düzenlediği törenle anıldı.

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmirli olarak İsmet İnönü ile hemşehri olmaktan gurur duyduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

“İsmet Paşa, cumhuriyetimiz açısından çok önemli bir kişilik. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı. Omuz omuza bu ülkeyi Kurtuluş Savaşı’ndan laik cumhuriyete kadar getirip bizlere emanet eden en önemli kişilerden bir tanesi. Biz de İzmirli olarak, onun İzmirli olmasından gurur duyuyoruz. O bizim hemşehrimiz. Paşa’mızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Televizyonlara çıkıp Lozan’a laf söylüyorlar. Lozan bu ülkenin teminatı ve tapusudur. Konuşanlar olacak. Ama dayanışma ruhunun en yüksekte olduğu bir süreç gelmekte. Bu mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz, sürdürmeye kararlıyız.”

BOZKURT: TÜM TÜRKİYE'Yİ İZMİR GİBİ YAPMAMIZ LAZIM

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ise konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Adeta içim titreyerek katıldığım bir tören. Çünkü burası laik cumhuriyetin, Kemalist cumhuriyetin kalbinin attığı yer. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü, dünyaya açık, nasıl aydın, nasıl kadın kıymeti bilen ve nasıl kültürle, sanatla, edebiyatla, müzikle iç içe olan büyük insanlardı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Mustafa Kemal Paşa tarafından kuruluyor. Vatan kurtarmışlar, o vatanda millet olduğunun farkında olamayan bir ahaliden bir millet yaratmışlar. Şimdi bu büyük insanları ne kadar şükranla ansak az gelir. Kemalist, laik cumhuriyeti korumak zamanı geçti. Şimdi laik cumhuriyeti yeniden kazanmamız gerekiyor. Tüm Türkiye’yi İzmir gibi yapmamız gerekiyor.”

İNÖNÜ'NÜN HATIRALARINDAN

Atatürk Araştırmacısı Yazar Ahmet Gürel ise İsmet İnönü’nün 'Hatıralar' kitabından kesitler okudu. İsmet Paşa’nın yaşadığı Arap Fırını mevkii, Mekke Yokuşu’nda yer alan evi hakkında bilgi veren Gürel, İsmet Paşa’nın 6 sene süren askerlik sonunda, tahsil ve yılsonu tatillerini bu evde geçirdiğini belirtti. İsmet Paşa’nın baba evinde, İzmir’de 13 ve 22 yaşları arasında yaşadığını ifade eden Gürel, “Evin onarımını 1998 yılında İzmir Büyükşehir eski Belediye Başkanı Yüksel Çakmur yaptı. Heykeltıraş Cahit Koççoban tanzim etti, 24 Temmuz 1999’da ziyarete açıldığında İnönü Müze Evi adını aldı. 2014 yılında burası Konak Belediyesi’ne devredildi ve o gün bugündür keyifle birlikte yürütüyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve törene katılanlar, Konak Belediyesi’nin kente kazandırdığı İsmet İnönü Anı Evi’ni gezerek Anı Defterini imzaladı.