İnşaat işçileri, iskele üzerinde Atatürk'ü andı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan bedenen ayrılışının 87’nci yıl dönümünde Tokat'ta törenle anıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Abdullah Köklü, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Sebahattin Altınordu, Tokat Belediye Başkan Vekili Fuat İşeri ve siyasi parti temsilcilerinin Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başladı.
Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle birlikte saygı duruşuna geçildi. Trafikteki sürücüler ve yayalar durup, saygı duruşunda bulundu. 4 katlı Tokat Valiliği binasının inşaatında iskelede çalışan işçiler de işi bırakıp saygı duruşuna geçti.
Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törenin ardından 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen anma programına geçildi.