İnşaat işçisi otelde intihar etti!

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kaldığı otelde pompalı tüfekle intihar eden inşaat işçisi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 19:38
İnşaat işçisi otelde intihar etti!
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Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde kalan Hüseyin Ş. (34), yanında bulunan kısa namlulu pompalı tüfekle henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı intihar etti.

Silah sesi üzerine otel çalışanları polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak otel odasına girdi. Şahsı yerde kanlar içinde bulan polisler olay yerine 112 sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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