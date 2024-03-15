Rus petrol şirketi Lukoil'in Başkan Yardımcısı ölü bulundu

Yayınlanma: 15.03.2024 - 12:05

Güncelleme: 15.03.2024 - 13:19

Rus petrol şirketi Lukoil'in son iki yıl içerisinde dört üst düzey yöneticisi hayatını kaybetti. Lukoil Başkan Yardımcısı Vitaly Robertus, ölü bulundu.

54 yaşındaki Robertus'un, Rusya'nın başkenti Moskova'daki ofisinin tuvaletinde kendisini asmış olarak bulunduğu bildirildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Robertus, ofisine gitti ve birkaç saat boyunca dışarı çıkmadı. Robertus, ölümünden kısa bir süre önce sağlık sorunlarından şikayetçiydi ve baş ağrısı için ilaç kullanıyordu.

Robertus'un ölümüne ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Lukoil web sitesinde yapılan başsağlığı açıklamasında, Robertus'un "aniden öldüğü" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Robertus'un mezun olduktan hemen sonra Lukoil'de çalışmaya başladığı ve 30 yıl boyunca Lukoil'de çalıştığı belirtildi.

Robertus'un ölümü hakkında yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcısı Vitaly Robertus'un 54 yaşında aniden öldüğünü size bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Yetenekli bir yönetici, çok yönlü bir insan ve duyarlı bir yoldaş olarak hafızamızda kalacak. Yalnızca şirkette değil, aynı zamanda tüm sektörde meslektaşlarının saygısını kazandı. Yerli yakıt ve enerji kompleksinin geliştirilmesindeki başarısı nedeniyle kendisine eyalet ve bakanlık ödülleri verildi" denildi.

Mayıs 2022'de Lukoil'in eski üst yöneticisi Alexander Subbotin, Eylül 2022'de Lukoil'in 67 yaşındaki yönetim kurulu başkanı Ravil Maganov, Ekim 2023'de Lukoil'in yönetim kurulu başkanı Vladimir Nekrasov ölmüştü.

Subbotin'in "ilaca bağlı kalp krizi" geçimesi nedeniyle öldüğü, Maganov'un "hastane penceresinden düşerek" öldüğü, Nekrasov'un "kalp yetmezliği" nedeniyle öldüğü açıklanmıştı.