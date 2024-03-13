Kocaeli'de 24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kendisinden haber alınamayan genç evinde ölü bulundu.
Eşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Egemen Emir Onhan'dan (24) haber alamayan iş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla eve giren sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Onhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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