İnşaat işçisinin öldüğü vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te inşaatta çalışırken, üzerine kamyon üstü vincin kopan bomunun düştüğü inşaat işçisi Furkan Bozkurt'un (20) yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İnşaat işçisinin öldüğü vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı
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DHA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 13:03

Narlıtepe Mahallesi’nde çarşamba günü Furkan Bozkurt, apartman inşaatında çalıştığı sırada üzerine kamyon üstü vincin kopan bomu düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Furkan Bozkurt’un yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Bozkurt’un cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından toprağa verilirken, polis olayla ilgili vinç operatörü ile inşaattan sorumlu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ve M.M., olayda ihmali bulunduğu belirlenerek nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Öte yandan Furkan Bozkurt'un hayatını kaybettiği kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; vincin bomunun çalışma sırasında taşıdığı yüke dayanamayarak koparak Furkan Bozkurt'un üzerine devrilmesi yer aldı.


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