Liman inşaatında görevli mühendis intihar etti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Limanı’nda mühendis olarak çalışan 36 yaşındaki Fatih T., Sofular Mahallesi’ndeki evinde yaşamına son verdi.

Liman inşaatında görevli mühendis intihar etti
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İHA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 00:16

Çaycumaspor Genel Kaptanı Yusuf T.’nin oğlu olan Fatih T.’nin, iddialara göre av tüfeğiyle intihar ettiği belirtildi.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yapılan incelemede, Fatih T.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Fatih T.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #intihar #morg #Soruşturma

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