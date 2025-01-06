İnşaat şantiyesindeki yangını söndürmek isteyen 4 işçi hastanelik oldu

Samsun’da bir inşaatın şantiyesindeki yatakhanede çıkan yangını söndürmek isteyen 4 işçi, dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

İnşaat şantiyesindeki yangını söndürmek isteyen 4 işçi hastanelik oldu
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İHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 16:03

Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi, Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı inşaatındaki şantiyede meydana geldi. Şantiyede işçilerin kaldığı yatakhanede elektrikli sobadan yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler söndürmek için müdahale etti. Yangını söndürmek isteyen işçilerden Cengiz C., Ahmet O., Murat T. ve Ömer K. dumandan etkilenerek hastanelik oldu. 4 işçi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma yangınla ilgili incelemede bulundu.


Etiketler: #inşaat #şantiye

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