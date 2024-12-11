İnşaat yedi yıldır rant kapısı oldu

Yayınlanma: 11.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.12.2024 - 04:00

Tefrişat alımı için çıkılan 175 milyon TL’lik ihaleyi, Özyazıcı İnşaat şirketi aldı. Şirketin sahibi Ahmet Özyazıcı’nın “beşli çete” içerisindeki Kalyoncu ailesiyle ticari ilişkisi bulunuyor. Ankara Beytepe’de yapılması planlanan yerleşkenin inşaatı yedi yıldır tamamlanamadı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yerleşke için ilk ihaleyi 14 Aralık 2017’de yaptı. İhaleyi 158 milyon 735 bin TL teklif veren Artım İnşaat ile Bahaş İnşaat İş Ortaklığı kazandı. İnşaatın 13 Kasım 2019’a dek tamamlanacağı belirtildi. Ancak şirket inşaatı tamamlayamadı. TOKİ yarım kalan inşaat için 15 Şubat 2021’de yeniden ihale düzenledi. “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlenmesi İkmal İşi” adı altında düzenlenen ihale de 499 milyon TL’ye Özyazıcı’ya verildi. 14 Aralık 2022’de tamamlanması öngörülmüştü. Tartışmalar sürerken Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi tefrişat alımı işi için ihaleye çıktı. İhaleyi 175 milyon TL’ye yine Özyazıcı İnşaat Şirketi aldı.