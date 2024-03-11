İnşaatın 10'uncu katından düşen işçi, ağır yaralandı
Sivas'ta, çalıştığı inşaatın 10'uncu katından asansör boşluğuna düşen Afganistan uyruklu Cevat Muhammedi, ağır yaralandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatın 10'uncu katında çalışan Afganistan uyruklu Cevat Muhammedi, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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