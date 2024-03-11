İnşaatın 10'uncu katından düşen işçi, ağır yaralandı

Sivas'ta, çalıştığı inşaatın 10'uncu katından asansör boşluğuna düşen Afganistan uyruklu Cevat Muhammedi, ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:33
İnşaatın 10'uncu katından düşen işçi, ağır yaralandı
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Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatın 10'uncu katında çalışan Afganistan uyruklu Cevat Muhammedi, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


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