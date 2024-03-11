Mardin'de inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi yaralandı

Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:55

Güncelleme: 11.03.2024 - 12:57

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta, işçilerin çalıştığı sırada iskele çöktü. Çökmeyle beraber işçiler de yığının arasına düştü.

Yaşanan kazada 2 işçi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.