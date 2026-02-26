İnşaatın 3'üncü katından düşüp ölen işçi, memleketinde toprağa verildi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.02.2026 17:51:00
DHA
İstanbul Arnavutköy'de çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşerek yaşamını yitiren 26 yaşındaki işçi Serdest Aktaş, memleketi Mardin’de gözyaşları arasında toprağa verildi. Genç işçinin ölümüyle ilgili başlatılan adli soruşturma sürerken, olay inşaatlardaki iş güvenliği ihmallerini bir kez daha gündeme getirdi.

İstanbul Arnavutköy'de, çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşüp hayatını kaybeden işçi Serdest Aktaş (26), memleketi Mardin’de son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün, Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi Serdest Aktaş, çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle inşaatın 3'üncü katından düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Aktaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Aktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Serdest Aktaş’ın cenazesi, hastane morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Memleketi Mardin’in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi’ne getirilen Aktaş, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

