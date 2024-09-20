İnşaatta 3 metreden düşen işçi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde çalıştığı inşaatta, 3 metre yükseklikten düşen Yahya Güner (24) yaralandı.

İnşaatta 3 metreden düşen işçi yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 17:51

Olay, saat 15.30 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Baruthane Mahallesi Çayıralan Sokak’ta meydana geldi.

Yapımı devam eden inşaatta işçi olarak çalışan Yahya Güner, geçiş tahtasından karşı tarafa yürürken ayağı kayınca 3 metre yükseklikten düştü.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Samsun #işçiler #inşaat

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