İnşaatta 3 metreden düşen işçi yaralandı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 17:51

Güncelleme: 20.09.2024 - 17:51

Olay, saat 15.30 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Baruthane Mahallesi Çayıralan Sokak’ta meydana geldi.

Yapımı devam eden inşaatta işçi olarak çalışan Yahya Güner, geçiş tahtasından karşı tarafa yürürken ayağı kayınca 3 metre yükseklikten düştü.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.