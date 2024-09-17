Bursa'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi kurtarılamadı
Bursa’da 8 katlı inşaatın 1’inci katından düşerek ağır yaralanan işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta, 30 yaşındaki Aziz Çapkın adlı işçi 8 katlı inşaatın 1’inci katından henüz bilinmeyen bir sebeple yere düştü.
İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Çapkın’ı yaptıkları ilk müdahale sonrası Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Aziz Çapkın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları, hastane çevresinde sinir krizi geçirdi.
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