İnşaatta cansız halde bulunan 17 yaşındaki kız çocuğu bakanlık korumasındaymış
Bursa’da bir inşaatın merdiven boşluğunda cansız bedeni bulunan 17 yaşında kız çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bir kuruluşta koruma altında olduğu ortaya çıktı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Y.C.I.'nın bakanlığa bağlı bir kuruluştan izinli olarak ayrıldığını ve izin süresi bitiminde geri dönmediği belirtildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, inşaatta ölü bulunan kız çocuğunun bakanlığa bağlı bir kuruluştan izinli olarak ayrıldığını ve izin süresi bitiminde geri dönmediğini açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gündeme gelen habere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan "17 Yaşındaki Kız Çocuğu İnşaatta Ölü Bulundu" başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur" denildi.
?? Bazı basın yayın organlarında yer alan “17 Yaşındaki Kız Çocuğu İnşaatta Ölü Bulundu” başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. ?? pic.twitter.com/wyoT3ujUeE— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) August 28, 2023
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Haberlere konu olan Y.C.I, 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren Bakanlığımıza ait bir kuruluşta koruma ve bakım altında tutulmuştur. 23 Ağustos tarihinde kuruluşumuzdan izinli olarak ayrılan Y.C.I, izin süresi bitiminde kuruluşa dönmemiş, bunun üzerine kuruluş görevlilerimiz ivedilikle kolluk kuvvetlerine kayıp bildiriminde bulunmuştur. Gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden personellerimiz vefat eden kişinin Y.C.I. olduğunu doğrulamıştır. Olayla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alınmış, adli süre devam etmektedir. Bakanlık olarak suçluların en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak hukuki sürecin yakından takipçisi olacağız” ifadeleri kullanıldı."
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