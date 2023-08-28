Bursa'da 17 yaşındaki çocuk, inşaatta ölü bulundu

Bursa'da 17 yaşındaki çocuk, bir sitenin inşaatında ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 07:20
Bursa'da 17 yaşındaki çocuk, inşaatta ölü bulundu
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Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki Türkan Parkı'nın karşı tarafında bulunan ve 5 yıldır atıl vaziyette olduğu belirtilen bir sitenin inşaatında, hareketsiz yatan çocuğu gören yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, inşaatın zemininde hareketsiz yatan Y.C.İ'nin (17) hayatını kaybettiğini belirledi.

Y.C.İ'nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


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Adli Tıp Kurumu 112 Acil Bursa

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