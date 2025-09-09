İnşaatta ders başı!

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu’na çocuklarını götüren veliler, okul binasında inşaat çalışmalarının sürdüğünü görünce tepki gösterdi.

Veliler, sınıflarda çimento, mermer, tahta, kapı ve cam gibi inşaat malzemelerinin yerlere dağılmış olduğunu, işçilerin halen çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Öğrenciler, inşaat halindeki ortamda ders yapmak zorunda kaldı.

Eğitim-İş İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Barış Düdü, gazetemize açıklamada bulunarak “Eitim öğretimde hazırlıklar yine son dakikaya bırakıldı. Birçok okul hafta sonunu sıra taşımakla, temizlik yapmakla geçirmesine karşın derslikler eğitime hazır hale getirilemedi. Okullarımızda temizlik personeli yetersiz, kapılarda güvenlik görevlisi yok. Bazı okullarda öğretmenlerimizin ders programları bile pazar günü gönderildi” dedi.

Veliler, çocuklarının sağlığının ve güvenliğinin tehlikeye atıldığını belirterek yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istedi.

İZMİR’DE OKULLARA HİJYEN SETİ DESTEĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, okullardaki temizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla hijyen seti dağıtımlarına 2025- 2026 eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Proje kapsamında geçen yıl ihtiyacı olan ilkokul ve ortaokullara 9 ay boyunca 10 litre çamaşır suyu, 10 litre yüzey temizleyici, 10 litre sıvı sabun ve 72’li tuvalet kâğıdı dağıtan ekipler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi yeniden harekete geçti. Eğitim Destekleri Şube Müdürü Mustafa Apaydın, “Bu yıl 600 okul hedefimiz için çalışıyoruz” dedi.