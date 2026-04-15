İnşaatta göçük: Genç mühendis yaşamını yitirdi

Şırnak’ın Balveren beldesinde ilkokul inşaatında meydana gelen göçüğün altında kalan mühendis hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Balveren İlkokulu inşaatında görevli 32 yaşındaki inşaat mühendisi Murat Bektaş, akşam saatlerinde istinat duvarının dış kısmında yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 2 metre derinliğinde açılan su gideri çukuruna kot ölçümü yapmak üzere indi. Bu esnada duvarın üst bölümünde bulunan toprak kütlesi aniden kayarak Bektaş’ın üzerine çöktü.

Göçük altında kalan Bektaş için çevrede bulunan işçiler ve vatandaşlar seferber oldu. Kısa sürede toprak altından çıkarılan Bektaş, ağır yaralı olarak Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.