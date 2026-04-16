İnşaattan düşen 48 yaşındaki işçi öldü

Olay, saat 17.15 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi üzerinde meydana geldi. Yapımı süren 6 katlı inşaatta sıva ustası olarak çalışan Mahmut Bozan, asansör boşluğunda çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Bozan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bozan’ın cenazesi, polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.