Samsun'da hırsızlıktan 35 suç kaydı bulunan kişi tutuklandı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 14:58

Güncelleme: 22.04.2024 - 14:59

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ve Canik ilçelerinde hırsızlık yapan kişilerle ilgili çalışma yürütüldü.

Ekipler, cerrahi maske ve eldiven takarak dilenci kılığıyla girdiği binalardan hırsızlık yaptığını tespit ettikleri ve hırsızlık suçundan 35 kaydı bulunan M.Y'yi (22) takip sonucu saklandığı ikametinde yakaladı.

M.Y'nin üzerinde ve ikametinde arama yapan ekipler, 280 bin lira değerinde ziynet eşyası, 3 bin dolar, 500 avro ve 36 bin lira ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.