Piyasa değeri 90 bin TL... 'Pes' dedirten hırsızlık: Şehit ailesine ait olan 300 litre zeytinyağını çaldılar

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde şehit ailesine ait piyasa değeri 90 bin TL olan 300 litre zeytinyağını çalan 2 şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 15:51
Piyasa değeri 90 bin TL... 'Pes' dedirten hırsızlık: Şehit ailesine ait olan 300 litre zeytinyağını çaldılar
Abone Ol google-news

Aydın Mahallesi’nde şehit ailesine ait bir depoya giren 2 hırsız, Şehit Süleyman Gür’ün ailesine ait litresi 300 TL olan 300 litre zeytinyağını çalıp kayıplara karıştı.

Yağların çalındığını anlayan aile, durumu polise bildirdi. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için sıkı takip başlattı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Olayın yaşandığı deponun çevresindeki ve depoya yakın iş yeri ve caddelerdeki kameraları inceleyen ekipler, 4 gün süren sıkı takibin ardından zeytinyağını çalan şahısların Emir Ahmet E. ve Ramazan Ö. olduğunu tespit etti.

Kimliği tespit edilen şahıslar, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Karakolda işlemleri tamamlanan Emir Ahmet E. ve Ramazan Ö., sağlık kontrolünden geçirilerek Gazipaşa Adliyesi’ne sevk edildi.

 


Adliye haberleri Antalya haberleri

İlgili Haberler

Antalya seferinde panik dolu anlar… İskoç yolcu, polise saldırdı!

Antalya seferinde panik dolu anlar… İskoç yolcu, polise saldırdı!
Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem!
Restoran boykotu Antalya’ya nasıl yansıdı?

Restoran boykotu Antalya’ya nasıl yansıdı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden 'Atatürk'süz 23 Nisan organizasyonu... CHP'li Mustafa Adıgüzel, Bakan Yerlikaya'ya sordu: 'Soruşturma açacak mısınız?'

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden 'Atatürk'süz 23 Nisan organizasyonu... CHP'li Mustafa Adıgüzel, Bakan Yerlikaya'ya sordu: 'Soruşturma açacak mısınız?'
Balonlar Türk bayraklarıyla havalandı!

Balonlar Türk bayraklarıyla havalandı!
Özgür Özel'den ‘erken seçim’ açıklaması: ‘Böyle giderlerse…’

Özgür Özel'den ‘erken seçim’ açıklaması: ‘Böyle giderlerse…’
Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle

Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle
Dikkat çeken iddia: Yerel seçim hezimeti AKP ve İYİ Parti'yi yakınlaştırdı

Dikkat çeken iddia: Yerel seçim hezimeti AKP ve İYİ Parti'yi yakınlaştırdı
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 23 Nisan 2024 Salı yayın akışı ve tv rehberi

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 23 Nisan 2024 Salı yayın akışı ve tv rehberi
Erdoğan'ın dava açtığı Şaban Vatan: 'Ben kızının otopsisini izlemiş bir babayım'

Erdoğan'ın dava açtığı Şaban Vatan: 'Ben kızının otopsisini izlemiş bir babayım'
Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?

Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?