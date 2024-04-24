4.5 ton çalmışlar: Kuvars hırsızları yakalandı

Aydın’ın Çine ilçesinde bir maden ocağından 4.5 ton öğütülmüş kuvars çalan şahıslar yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 09:32
4.5 ton çalmışlar: Kuvars hırsızları yakalandı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Topçam Mahallesi Karıncalı mevkiinde bulunan bir maden şirketine ait ocak içerisinden yaklaşık 4 bin 500 kilogram öğütülmüş kuvars taşının kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalındığı ihbar edildi. 

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu aynı gün maden sahası içerisinde C.Ç.C isimli şüphelinin kullandığı kamyon kasasında yaklaşık 500 kilogram öğütülmüş kuvars taşı ele geçirildi. Ocakta kamyona yükleme yapan kepçe operatörü M.C.Ö isimli şahıs traktör üzerinde yakalandı.

2 şüphelinin hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Her iki şüpheliye 62 bin 500 TL Trafik İdari Para Cezası uygulandı. Kamyon üzerindeki maden, işletme yetkililerine teslim edilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.


aydın haberleri Çine haberleri maden haberleri kuvars haberleri hırsızlık haberleri

İlgili Haberler

Samsun'da hırsızlıktan 35 suç kaydı bulunan kişi tutuklandı

Samsun'da hırsızlıktan 35 suç kaydı bulunan kişi tutuklandı
Piyasa değeri 90 bin TL... 'Pes' dedirten hırsızlık: Şehit ailesine ait olan 300 litre zeytinyağını çaldılar

Piyasa değeri 90 bin TL... 'Pes' dedirten hırsızlık: Şehit ailesine ait olan 300 litre zeytinyağını çaldılar
18 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin 94 yıl cezası varmış!

18 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin 94 yıl cezası varmış!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan 23 Nisan oturumuna gelmedi, İsmailağa 'şeyh'i Hasan Kılıç'ın cenazesine katıldı

Erdoğan 23 Nisan oturumuna gelmedi, İsmailağa 'şeyh'i Hasan Kılıç'ın cenazesine katıldı
Son Dakika: Eski Trabzonspor başkanı evinde ölü bulundu

Son Dakika: Eski Trabzonspor başkanı evinde ölü bulundu
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü

Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
İçinde 7 kişinin bulunduğu cip derede mahsur kaldı

İçinde 7 kişinin bulunduğu cip derede mahsur kaldı
Erdoğan ile Özel, Meclis resepsiyonunda bir araya geldi, haftaya görüşecekler: İlk buluşma çay sohbetinde

Erdoğan ile Özel, Meclis resepsiyonunda bir araya geldi, haftaya görüşecekler: İlk buluşma çay sohbetinde
Firari atlar trafikteki araçlara çarptı

Firari atlar trafikteki araçlara çarptı
23 Nisan’da Vali koltuğuna oturan öğrencinin sözleri gündem oldu: 'Bir gün bu koltuğa gerçekten oturunca...'

23 Nisan’da Vali koltuğuna oturan öğrencinin sözleri gündem oldu: 'Bir gün bu koltuğa gerçekten oturunca...'
Galatasaray, Dries Mertens ile yeni sözleşme için hazırlanıyor

Galatasaray, Dries Mertens ile yeni sözleşme için hazırlanıyor