Rapor ortaya koydu: Cezaevlerindeki tutuklu sayısı belli oldu

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD), yayımlamış olduğu '2021 Yılı Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Raporu'na göre, cezaevlerindeki tutuklu sayısı 326 bin 243’e çıktı. Ayrıca gözaltında, sokakta, cezaevinde işkence ve kötü muameleye uğrayanların sayısı 5 bin 488 oldu.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2022 Cuma, 11:14
Rapor ortaya koydu: Cezaevlerindeki tutuklu sayısı belli oldu
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İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) ‘2021 Yılı Türkiye Hak İhlalleri’ raporuna göre cezaevindeki tutuklu sayısı 326 bin 243’e çıktı. Ayrıca gözaltında, sokakta, cezaevinde işkence ve kötü muameleye uğrayanların sayısı 5 bin 488 oldu.

Rapora göre, bazı illerde 24 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi, cezaevindeki tutuklu sayısı 326 bin 243’e çıktı ve 7 bin 704 kişiye ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü’ne muhalefet’ suçundan dava açıldı.

Rapordan öne çıkan veriler şöyle oldu:

  • Gözaltında, sokakta, cezaevinde işkence ve kötü muameleye uğrayanlar: 5 bin 488
  • Kadın cinayeti: 375
  • Erkek şiddetinden yaralı olarak kurtulan kadın: 1305
  • Irkçı saldırılar sonucunda ölenler: 12
  • Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele: 1114
  • İl, ilçe ve köylerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sayısı: 24
  • Toplantı ve gösteri yürüyüşüne polis tarafından yapılan müdahale: 409

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