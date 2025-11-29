İnsan Hakları Onur Ödülü Sümer Demirel'e verilecek

29 Ekim Kadınları Derneği bu yıl İnsan Hakları Onur Ödülü'nü Sümer Demirel'e verecek. Derneğin genel başkanı Şenal Sarıhan'ın açılış konuşmalarını yapacağı ödül töreninde Emel Uzman sunum yapacak. Törende belgesel gösterimi de yapılacak. Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki tören 5 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Törene Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, Halkevleri Onursal Başkanı Abdullah Aydın, Devrimci 78'liler Federasyonundan Cumhur Yavuz da katılacak. Programda Yeşim Taş ve Özlem Yılmaz dinletisi de olacak.