İnsan haklarının giderek değersizleştiği Türkiye’de KDK 2024 raporunu Meclis’te açıkladı: En çok şikâyet adalete

Yayınlanma: 13.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.02.2025 - 04:00

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Meclis’teki Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda, 2024 yıllık raporunu açıkladı.

Buna göre KDK’ye en çok şikâyet edilen kamu idaresinin Adalet Bakanlığı olduğu ortaya çıktı. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda, KDK 2024 yıllık raporunun görüşmelerine başlandı. Raporun sunumunu yapan Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, kuruma en çok 3 bin 385 başvuruyla adalet, milli savunma ve güvenlik konusunda şikâyetler geldiğini kaydetti. Bu konuları 3 bin 170 şikâyetle kamu personel rejimi, 1247 şikayetle eğitimöğretim, gençlik ve spor konuları takip etti.

Adalet Bakanlığı’nı 2 bin 757 şikâyet ile mahalli idareler takip etti. Mahalli idarelere yönelik şikâyet sayısı ise 1415. Üniversite ve fakülteler ise 987 başvuruyla 2024’te başvuruya konu yapılan ilk 10 idare arasında 3. sırada yer aldı. Üniversiteleri 937 şikayetle Sağlık Bakanlığı izledi. Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelik ise 881 şikâyette bulunuldu. Valilik ve kaymakamlıklara yönelik 687, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yönelik 650, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yönelik 367, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yönelik 354, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yönelik 251 şikâyet gerçekleşti.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Türkiye, insan hakları açısından giderek geriliyor” tepkisini gösterdi.