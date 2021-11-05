İnsan kaçakçılığı sanığının avukatı Süleyman Soylu'yu işaret etti

05 Kasım 2021 Cuma, 16:11

Ordu’nun Korgan ilçesinden Almanya’ya gri pasaportla 49 insanın kaçırılmasında davetiye veren Ersin Kilit, Hannover’de hakim karşısına çıktı.

Hannover Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma saat 09.00'da başladı. Savcı iddianameyi okurken Ersin Kilit'in, “İnsan ticareti, Yabancılar ve İkamet Yasası'na muhalefet, sahte evrak düzenlemekten” yargılanmasını istedi. Gelen 49 kişiden 5'inin iltica talep ettiği, kalanların kayıplara karıştığı dosyada yer aldı.

SOYLU'YA DİKKAT ÇEKTİ

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre, dava konusu sadece Korgan'dan getirilenlerle ilgiliydi. Kilit, “Bana o yazıyı AKP'li Korgan Belediyesi hazır verdi. Delegasyon, dediler. İnandım, sadece imzaladım” dedi. Ersin Kilit ve avukatları özel görüşme talep etti. Bunun üzerine, duruşmaya ara verildi.

Bir saat süren özel görüşmede Kilit'in avukatları şunları dile getirdi:

“Müvekkilimiz, eşinden ayrılmış 5 çocuk babasıdır. İnşaat işçisidir. Böyle bir belgeyi düzenleyemez. Ordu'nun Korgan ilçesini yöneten AKP'li belediyeden çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek için 53 kişinin Hannover'e gönderilmesi ile ilgili yazı geldi. Müvekkilimiz de bilmeden imzaladı. Yatacak yer filan ayarladı. ‘Delegasyon gelecek’ dedikleri için inanmış. Asıl suçlular Türkiye'dedir. AKP’li belediyeler ve İçişleri Bakanı Soylu’ya bağlı birimlerce bu pasaportlar veriliyor. Onlar yargılanmalı.”

HAKİM: "SAVUNMANIZA İNANMIYORUM"

Duruşma hakimi ve savcı ellerinde fazla delil olmadığı için, savunmanın aksini kanıtlama şansları olmadığından anlaşma yoluna gitti.

Hakim, “Bu yazıyı bilmeden imzalama savunmanıza inanmıyorum. Böyle şey olabilir mi? Basit bir yazıyla nasıl insanlar getirilebilir? Ancak elimde maalesef aksi yönde delil yok” dedi.

Kararla, asli faillerin Türkriye’de olduğu, Ersin Kilit'in ise suçlamaların kanıtlanamadığı için 90 gün kamu hizmetinde çalışması gerektiğine hükmedildi. “Adalet yerini buldu. Türkiye'de hukuk olsa, oradakiler yargılandırdı” diyen Kilit, 90 gün çalışmazsa günlüğü 40 avrodan hesaplanmak üzere 900 avro para cezası ödeyecek.