'İnsan yüzlü' balık oltaya takıldı

Yayınlanma: 02.09.2024 - 11:17

Güncelleme: 02.09.2024 - 11:17

Halk arasında görünümü nedeniyle 'insan yüzlü' olarak bilinen sapan balığının popülasyonu, av baskısı ve yavrulama sayısındaki düşüş nedeniyle azaldı. Akdeniz'de rastlanan sapan balığı, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesi'nde 'nesli azalan tür' olarak belirlendi. Avlanması yasak olan balık, Antalya'da balıkçıların oltasına takıldı.

Serik ilçesi açıklarında oltasına canlı yem olarak taktığı barbunu 35 metre derinliğe bırakan amatör balıkçı, tuttuğu balığı bir süre uğraşın ardından yüzeye çıkardı. Balıkçı, oltasındaki büyük balığı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Amatör balıkçı, tekne kaptanından, 1,2 metre boyundaki sapan balığının nesli tehlike altındaki türler arasında yer aldığını öğrendi. Sapan balığıyla fotoğraf çektiren balıkçı, zarar vermeden onu denize saldı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, görünümü nedeniyle 'insan yüzlü' olarak bilinen sapan balığının, nesli tehlikedeki türler arasında yer aldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu balık, kemane balığı olarak bilinen, dipten beslenen tür. Kemane balığının avlanması yasak. Nesli tehlike altında. Popülasyonu kritik seviyedeki balık türleri arasında yer alıyor. Dipte kumulda beslenmesini yapar. İnsan yüzlü balık olarak bilinir. Kıkırdaklı balık türleri arasında yer alır. Zararsız türdür. Az sayıda yavru verir. Yumurta anne karnında gelişir ve doğum şeklinde üreme olur. Bu türlerin korunması gerekiyor. Balıkçılarımıza nesli tehlikedeki türleri yakaladıklarında zarar vermeden denize bırakmaları çağrısı yapıyorum" diye konuştu.