Instagram, Ali Erbaş’ın iki paylaşımını daha kaldırdı

Yayınlanma: 13.08.2024 - 20:45

Güncelleme: 13.08.2024 - 20:45

Türkiye’de 9 günlük kapatılma sürecinin tepki topladığı Instagram, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki paylaşımını daha kaldırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan’ın sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre platformun gerekçesi paylaşımların ‘topluluk kurallarına aykırı’ olması.

Orhan’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“İnstagram Türkiye’de erişimin tekrar açılmasının ardından yeni skandal bir uygulamaya imza attı. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın instagram hesabında yer alan 2 ayrı mesajı dün silindi.

Skandalın en ilginç tarafı 3 ay önce yapılan uluslararası “Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesinde” sayın başkanımız tarafından kamuoyuna duyurulan Filistin’deki katliamı kınayan sonuç bildirisinden yapılan paylaşımın silinmiş olması.

Yine daha yakın zamanda Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde yapılan uluslararası toplantıda İsrail terörünü eleştiren konuşmasını içeren paylaşım da dün silindi.

Kaldırılan her 2 paylaşımdaki ortak nokta Siyonist kelimesi. İnstagramda siyonist demek yasak sanırım. Ama katil İsrail’i her şekilde savunmak serbest.

İnstagramın paylaşımları kaldırması siyonist İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımını gizlemeye yetmeyecek, ne yaparsa yapsın insanlığa karşı işlediği suçların hesabını elbet bir gün verecektir.”