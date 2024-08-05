Nihal Yalçın'dan esprili Instagram paylaşımı: 'Ne yaparsam tersini yapın, kazanırsınız'

Yayınlanma: 05.08.2024 - 09:32

Güncelleme: 05.08.2024 - 09:32

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: Instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişme engellenmiştir.

Erişim engelinin neden gerçekleştirildiği ve ne kadar süreceğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmazken oyuncu Nihal Yalçın, bu konuyla ilgili esprili bir mesaj yayımladı.

Nihal Yalçın, X'ten yayımladığı bir mesajda "Şu Instagramı canlandırayım biraz dedim, malum havalı foto yoksa iş yok... Bende hava bin 500! Insta kapatıldı. Borsaya girdim, borsa çöktü. Dolar aldım düştü, sattım çıktı. Adımlarımı paylaşayım da ben ne yaparsam tersini yapın, kazanırsınız. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir" ifadelerine yer verdi.



