InterContinental Hotel yenileniyor

Yayınlanma: 17.04.2023 - 16:59

Güncelleme: 17.04.2023 - 16:59

İstanbul'un kalbi Taksim'de yer alan InterContinental Hotel renovasyon sürecine girdi. 1960'lı yıllarda tasarlanan ve Türkiye mimarlık tarihinin önemi yapılarından biri olan InterContinental İstanbul'daki 'yenileme' çalışmaları kademe kademe gerçekleştirilecek ve süreç 2025'te tamamlacak.

InterContinental Istanbul’un renovasyonunu gerçekleştiren mimar Aslı Arıkan Dayıoğlu "Yüzyıllar boyunca bir mücevher gibi korunan İstanbul Boğazı bu projenin tasarım sürecinin çıkış noktasını belirlemiştir. Bu olgu lobi tasarımından oda tasarımına kadar nazikçe soyut bir formda duvarların dinamizmine yansıtılmıştır" dedi.



